К зданию парламента в Тбилиси стянуты дополнительные силы полиции

13.05.2018 22:40 На проспект Руставели, где в эти минуты проходят сразу три протестных акции, стянуты дополнительные силы полиции, сообщает Общественное телевидение Грузии.



Отряды полицейских привезли к месту проведения акции на нескольких автобусах.



Сегодня в центре Тбилиси проходит сразу три протестных акции.



Одна из них – это акция общественного движения «Белый шум». Две других были организованы их противниками — неонацистской группой «Национальное единство Грузии» и организацией «Молодой национальный альянс», которую возглавляет Георгий Габедава.



Сотрудники МВД Грузии оцепили территорию у парламента. Чтобы избежать столкновений и каких-либо конфликтов, полицейские не допускают неонацистов и участников «Молодого национального альянса» к месту, где собрались сторонники «Белого шума». Участники двух контракций не оставляют попыток прорваться через кордоны.



Ситуация периодически обостряется, происходят стычки протестующих и полиции.



В «Молодом национальном альянсе» считают, что сторонники «Белого шума» осквернили память жертв трагедии 9 апреля, когда накануне на акции начали танцевать на мемориале. Теперь члены организации хотят подойти к памятнику, чтобы «защищать его».



Что касается неонацистского «Национального единства Грузии», то там заявляют, что у здания парламента они хотят выступить против осквернения памяти жертв 9 апреля, «ЛГБТ-пропаганды» и пропаганды наркотиков.



«Белый шум» протестует в Тбилиси уже второй день. Их митинги — это продолжение акций, стихийно начавшихся в столице в ночь на 12 мая, сразу после спецоперации в ночных клубах Bassiani и Cafe Gallery. В «Белом шуме» заявляют, что полицейские рейды прежде всего были демонстрацией силы.



Теперь активисты требуют отставки премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, главы МВД Грузии Георгия Гахария и реформы наркополитики, которую в «Белом шуме» считают репрессивной.















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