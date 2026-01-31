|
Ректор ГТУ собравшимся: Не нужно интриг и стремления к политике! Ни премьер, ни министр ничего без вас не сделают
31.01.2026 18:22
Прошу и молю дать мне и самим себе возможность подойти к вопросу с высоким академическим образованием и разумом и выйти на тот путь, которого заслуживают эти стены,- с таким словам к участникам акции, проходящей у здания Грузинского технического университета, обратился ректор Давид Гургенидзе.
По его словам, ни премьер-министр, ни министр и правительственная команда не смогут ничего сделать без них.
«Прошу и молю дать мне и самим себе возможность подойти к вопросу с высоким академическим образованием и разумом и выйти на тот путь, которого заслуживают эти стены. Благодарю, продолжайте обсуждение, не нужно интриг, лжи и стремления к политике! Во всем будем спокойствие. Ни господин премьер-министр Ираклий Кобахидзе, ни господин министр, ни команда правительства ничего не сделают без вас, поверьте»,- заявил ректор.
На вопрос одного из участников акции, бывшего студента ГТУ о том, хорошим или плохим решением является объединение с Тбилисским государственным университетом, Гургенидзе заявил, что пока не знает.
«Моя позиция - когда я выслушаю всех, поговорю со всеми и вместе с вами решу то, что нам предстоит решить», - заявил Давид Гургенидзе.
