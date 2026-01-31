|
Ассоциация спортивных журналистов Грузии назвала лучших спортсменов страны 2025
31.01.2026 18:32
Сегодня состоялась церемония награждения лучших спортсменов 2025 года, организованное Ассоциацией спортивных журналистов Грузии.
В опросе приняли участие более 100 спортивных журналистов.
Победителями в номинациях стали:
Лучший спортсмен среди мужчин – Хвича Кварацхелия;
Лучшая спортсменка среди женщин – Этери Липартелиани;
Лучший параатлет среди мужчин – Георгий Калдани;
Лучшая параатлетка среди женщин – Нина Тибилашвили;
Лучший молодой спортсмен – Вахтанг Лолуа;
Лучшая команда – Сборная по дзюдо;
Лучший тренер – Лаша Гуджеджиани.
Исполнительный комитет Ассоциации спортивных журналистов назвал Федерацию дзюдо лучшей федерацией 2025 года, а Министерство спорта Грузии — лучшим партнером 2025 года.
Награда за успехи молодых стрелков — «Перспектива» — была вручена Нино Салуквадзе.
Опрос грузинских спортивных журналистов, призванный определить лучших спортсменов года, проводится с 1964 года.
