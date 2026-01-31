Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
Ассоциация спортивных журналистов Грузии назвала лучших спортсменов страны 2025


31.01.2026   18:32


Сегодня состоялась церемония награждения лучших спортсменов 2025 года, организованное Ассоциацией спортивных журналистов Грузии.

В опросе приняли участие более 100 спортивных журналистов.

Победителями в номинациях стали:

Лучший спортсмен среди мужчин – Хвича Кварацхелия;

Лучшая спортсменка среди женщин – Этери Липартелиани;

Лучший параатлет среди мужчин – Георгий Калдани;

Лучшая параатлетка среди женщин – Нина Тибилашвили;

Лучший молодой спортсмен – Вахтанг Лолуа;

Лучшая команда – Сборная по дзюдо;

Лучший тренер – Лаша Гуджеджиани.

Исполнительный комитет Ассоциации спортивных журналистов назвал Федерацию дзюдо лучшей федерацией 2025 года, а Министерство спорта Грузии — лучшим партнером 2025 года.

Награда за успехи молодых стрелков — «Перспектива» — была вручена Нино Салуквадзе.

Опрос грузинских спортивных журналистов, призванный определить лучших спортсменов года, проводится с 1964 года.


