Ассоциация спортивных журналистов Грузии назвала лучших спортсменов страны 2025

31.01.2026 18:32





Сегодня состоялась церемония награждения лучших спортсменов 2025 года, организованное Ассоциацией спортивных журналистов Грузии.



В опросе приняли участие более 100 спортивных журналистов.



Победителями в номинациях стали:



Лучший спортсмен среди мужчин – Хвича Кварацхелия;



Лучшая спортсменка среди женщин – Этери Липартелиани;



Лучший параатлет среди мужчин – Георгий Калдани;



Лучшая параатлетка среди женщин – Нина Тибилашвили;



Лучший молодой спортсмен – Вахтанг Лолуа;



Лучшая команда – Сборная по дзюдо;



Лучший тренер – Лаша Гуджеджиани.



Исполнительный комитет Ассоциации спортивных журналистов назвал Федерацию дзюдо лучшей федерацией 2025 года, а Министерство спорта Грузии — лучшим партнером 2025 года.



Награда за успехи молодых стрелков — «Перспектива» — была вручена Нино Салуквадзе.



Опрос грузинских спортивных журналистов, призванный определить лучших спортсменов года, проводится с 1964 года.







