Симон Джанашия: Власть подчиняет образование партийному контролю
31.01.2026 18:28
Власти сокращают продолжительность обучения, качество, доступность для молодежи,- так анонсированные изменения в сфере образования прокомментировал один из лидеров «Площади свободы» Симон Джанашия.
По его словам, указанным изменениям необходимо противопоставить не только единство, твердость и смелость, но и организованность и знание альтернативных систем.
«Не нужно быть специалистом в сфере образования, чтобы понять – чем меньше учится человек, тем меньше шансов, что он получит качественное образование. Власти сокращают продолжительность обучения, качество, доступность для молодежи, международные отношения в системе высшего образования тем, что перекрывают молодежи возможность легко уехать за границу по завершении 12 классов. Они также сокращают возможности для иностранных студентов обучаться в светских университетах Грузии. Еще одна проблема это то, что власти подчиняют образование партийному политическому контролю, чтобы подогнать его под интересы конкретной партии, а указанные возможности использует для продажи зданий, чтобы назначить лояльных людей, а неугодных - уволить, объединить или разделить университеты.
Этой проблеме мы должны противопоставить не только единство, твердость и смелость, но и организованность, знание систем, которые могли бы стать альтернативой указанной реформы системы образования",- заявил Симон Джанашия.
