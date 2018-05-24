Сын грузинского депутата во главе всемирно известных хакеров

24.05.2018 21:47 Главным героем в хакерской атаке, которая по своему масштабу считается одним из самых крупных фактов в истории FBI, является грузин, сообщает агентство "Пирвели". Факты в 400 000 миллионном кибер-ограблении развивались в следующей последовательности.



После требования США, израильское правительство согласилось на экстрадицию двух граждан. Они обвиняются в хакерской атаке на серверы банка JP Morgan Chase, которая по своему масштабу является одной из крупнейших в истории.



Онлайн-издание Timesofisrael.com сообщило, что 32-летнего Гэри Шэлона и 41-летнего Зива Ореншена задержали в июле 2015 года. США потребовали их выдачи. Сами заключенные тоже согласились на экстрадицию. Они признали совершенное преступление.



Гэри Шэлон по происхождению из Грузии, и его фамилия Шалелашвили. Он сын действующего депутата парламента Грузии, Шоты Шалелашвили. Когда ему исполнилось 14 лет, он переехал в Израиль. Сумма, которой Гэри завладел в 2013-2015 годах, выражена девятизначной цифрой, конкретней составляет 403 миллиона долларов.



В дополнение к колоссальной сумме, Гэри Шэлону и Зиву Ореншену удалось взломать счета 83 миллиона пользователей, из которых 76 миллионов – это физические лица. Поскольку JP Morgan является одним из крупнейших банков мира (рыночная капитализация достигает 378 миллиардов долларов США, а объем активов составляет $ 2,5 трлн.), система безопасности которого соответствует самым высоким стандартам, происшедшее событие вызвало большой скандал в Израиле и Соединенных Штатах. Новость широко освещалась в прессе обеих стран.



После выхода на след хакеров наряду с гражданами Израиля, в Штатах задержали Энтони Мурджио, который помогал им посредством виртуальной валюты, транзакции биткойнами. Для осуществления плана была создана нелегальная биткойн-биржа coin.mx. в 2017 году Мурджио был приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы. В схеме также использовались онлайн-казино, фальшивые счета, и еще несколько других онлайн-каналов, хотя самую важную роль исполняла coin.mx.



Основной причиной регулирования криптовалюты в разных странах является ограничение незаконной деятельности. Как отмечает calvinayre.com, многие официальные лица США более склонны ненавидеть биткойн, чем незаконные игры, или другие финансовые махинации. Биткойн использовали в преступной схеме и другие хакеры, также использовали террористы, но в данном случае сумма денег- 403 миллиона долларов беспрецедентная.



Задержанные осуществляли кибератаку одновременно из нескольких стран. У них было несколько десятков банковских счетов - в случае с Шэлоном называют число 81. Сумма зачислялась в Израиле, России, Грузии, Швейцарии, Кипре, и на Виргинских островах.



После двух лет тюремного заключения Шэлон был освобожден из федеральной тюрьмы Нью-Йорка после того, как он согласился вернуть всю присвоенную сумму полностью, но следствие продолжается. Шэлон находится под надзором следственных органов, и не имеет права покинуть страну. Известно также, что правоохранители надели на Шэлона особый браслет, контролирующий его передвижение.



Здесь же можно вспомнить одну интересную деталь – фразу, принадлежащую отцу Шэлона, депутату парламента Грузии Шоте Шалелашвили. По его словам, семья Шалелашвили будет счастлива, если его сыну-хакеру присудят 5-летнее тюремное заключение. А это указывает на то, что отец обвиняемого ожидает более сурового наказания со стороны американского суда.



Один из участников дела, Джошуа Аарон обвинялся в связях с Россией, и в течение определенного периода времени скрывался в Москве. Из-за этого расследование считало, что за хакерскими атаками стояла Россия, но позже эту версию отклонили. CNN, основываясь на заявлении федерального прокурора, писал, что они были просто хакеры, а не элитные шпионы российского правительства.



Согласно израильской газете Calcalist, выплата 400 миллионов долларов не разорит Гэри Шэлона, поскольку его активы составляют 2 миллиарда долларов США, но в списке миллиардеров Forbes этот человек не фигурирует. Этот факт, возможно, уменьшает подозрение, но не до конца, поскольку Forbes учитывает только задекларированный бизнес. В статье Calcalist за январь 2017 года российские следы вновь оживают.



В ходе расследования круг лиц, участвующих в преступной схеме, расширился. 39-летний Юрий Лебедев был приговорен к 16-месячному тюремному заключению во Флориде. Его обвинили в создании coin.mx, и его дальнейшем обслуживании. Лебедев тоже уроженец России, большую часть своей жизни провел в Украине. Несмотря на то, что Лебедев не был особо важным звеном цепи, о нем писали далеко от Израиля и Соединенных Штатов, в японской прессе. В статье japantimes.co.jp говорится, что обвиняемый сотрудничал с расследованием, признался в преступлении, и даже раскаялся.



Несмотря на масштабы преступления, и возможные связи с Россией, из-за чего все федеральное бюро стояло на ногах, с Шэлона, с большой вероятностью, будет достаточно проведенных в тюрьме двух лет, и возвращения назад 403 миллиона долларов. После того, как Шэлон покинул пенитенциарное учреждение, происшедшее постепенно потеряло актуальность в международной прессе.



Отец Гэри Шэлона, член парламентского большинства Грузии Шота Шалелашвили, отличается скандальными заявлениями, и общество запомнило его не по законодательной деятельности, а отзывами по таким глобальным вопросам, как поддержка признания США столицей Израиля Иерусалима Дональдом Трампом. Помимо личного мнения на эту тему, что неотъемлемое право любого человека, в конце 2017 года Шалелашвили выступил с публичным заявлением, и призвал премьер-министра страны Георгия Квирикашвили поддержать решение Трампа.



Георгий Квирикашвили тогда в связи с открытым письмом Шалелашвили сказал, что для него неприемлемо обращение к премьер-министру с аналогичными заявлениями.



После этого в декабре Шоту Шалелашвили вызвали в СГБ, но до сих пор не известно об этом был разговор, или о более сложных проблемах, пусть даже в отношении деятельности его сына.



После этого Шалелашвили сделал еще одно шумное заявление, но в этом случае он обнаружил внутреннюю проблематику страны, точнее парламента, и установил, что около 80-110 депутатов его же правящей команды не имеют функции.



"Разговор идет не о парламентских должностях. В законодательном органе десять постояннодействующих делегаций, и во всех десяти числятся 10-15 человек. Если взглянуть на списки, кто находятся в делегациях? - Вы увидите только несколько имен, возможно, до десяти. Остальные 105-110 депутатов не имеют функций. Возможно, эта цифра утрирована, но таких 80 человек" - заявил депутат.



В общем, многие вопросы в отношении Шоты Шалелашвили остаются без ответа. В том числе то обстоятельство, что с 80-х годов прошлого века он не жил в Грузии, и в настоящее время не живет в стране, членом парламента которой является. Таким образом, большой вопрос, за какие заслуги перед избирателями он попал в парламент, и какую пользу он приносит парламенту страны, за исключением одного-двух вышеупомянутых заявлений, которые никак не связаны с законотворчеством.

















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