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За призыв взять в заложники посла Армении в Грузии к уголовной ответственности привлечен гражданин Грузии
05.07.2018 12:25
За призыв взять в заложники посла Армении в Грузии к уголовной ответственности привлечен гражданин Грузии. Дело касается призыва, размещенного в соцсети во время вооруженного конфликта, произошедшего в Нагорном Карабахе в 2016 году.
Согласно материалам дела, лицо, обвиняемое в публичном призыве к терроризму, является гражданином Грузии. На дело наложен гриф секретности, однако агентству «IPN» стали известны некоторые детали.
В частности, по этим материалам, в 2016 году, когда в Нагорном Карабахе произошел вооруженный конфликт, обвиняемый в «Фейсбуке» призвал живущих в Грузии азербайджанцев собраться у посольства Армении. Согласно материалам дела, в размещенном обращении обвиняемый также написал о том, что нужно сжечь флаг Армении, ворваться в здание армянского посольства и взять в заложники посла.
Призыв не был приведен в исполнение, однако, уголовное преследование в отношении его автора началось приблизительно через 2 года. Следствие в течение этого периода ожидало официальных ответов, в том числе от «Фейсбук», которые должны были подтвердить, что автором поста в «Фейсбук» был действительно тем человеком, в отношении которого предполагалось начать уголовное преследование.
После официального предъявления обвинения этому лицу в качестве меры пресечения избран залог. В настоящее время в суде проходит рассмотрение дела по существу.
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