Спасатели вывезли тело украинского альпиниста из Сванетии

24.07.2018 22:00 Грузинские спасатели на шестой день после начала поисковых работ сумели добраться до тела украинского альпиниста, погибшего во время восхождения на гору Тетнулди в Сванетии. Об этом сообщает Служба по управлению чрезвычайными ситуациями.



Тело альпиниста из Украины сегодня было доставлено в прозектуру города Кутаиси.



Сообщение о пропаже двух туристов поступило в Службу 18 июля. В связке из восьми человек они решили покорить Тетнулди, однако сорвались и упали в расщелину. Одного украинца удалось вызволить живым. Спасатели пытались вытащить и второго человека. Однако из-за резкого ухудшения погодных условий сделать это не удалось.



«Пять дней на высоте 4200 метров над уровнем моря был снег, туман и ветер. Из-за этого было невозможно подключить к поискам вертолет. Из-за сложного рельефа и опасности схода лавин спасательная группа не могла передвигаться. В случае подключения живой силы к спасательной операции в таких условиях жизни самих спасателей угрожает серьезная опасность. Поэтому с 18 июля Служба в круглосуточном режиме мобилизована, чтобы при соответствующих погодных условиях возобновить спасательную операцию», — заявили накануне в Службе управления чрезвычайными ситуациями.



За эти дни поступали сообщения, что сорвавшийся украинский альпинист был жив. Однако уже вчера ночью Служба по управлению чрезвычайными ситуациями официально подтвердила его смерть.



«Я до конца верила, что он был жив. Официальной информации у меня не было. Некоторые говорили, что он скончался, а некоторые говорили противоположное. Сейчас спасатели сказали, что он скончался», — сказала супруга погибшего альпиниста Татьяна Александрова в интервью телекомпании «Рустави-2».















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

