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США разместят в Польше военную базу на постоянной основе
16.08.2018 20:08
Существует большая вероятность того, что в Польше появится американская военная база на постоянной основе. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает в четверг, 16 августа, Radio Poland.
По словам министра, США, скорее всего, развернут в Польше военную базу на постоянной основе.
Блащак уточнил, что переговоры по этому вопросу сейчас находятся в "продвинутой" фазе. При этом он отказался называть конкретную дату, когда такая база может открыться.
Как сообщают СМИ, в настоящее время Пентагон рассматривает как раз целесообразность строительства такой базы в Польше.
Отмечено, что ранее идею американской военной базы в Польше также приветствовали лидеры стран Балтии.
Напомним, ранее польский министр заявлял, что такая военная база США будет последующей гарантией безопасности для Польши, и страна готова покрыть часть расходов, связанных с самой базой.
В апреле 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США открыты для переговоров об увеличении своего военного контингента на территории Польши.
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