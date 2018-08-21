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СЧС Грузии закупила 20 новых автомобилей для тушения лесных пожаров


21.08.2018   16:16
Служба по управлению чрезвычайными ситуациями приступила к обновлению парка пожарных машин — ведомство закупило 20 новых пожарных автомобилей, предназначенных для тушения лесных пожаров.

Это машины повышенной проходимости, и их главным преимуществом является способность тушить пожар по ходу движения.

На первом этапе в Грузию прибыло 6 пожарных машин, ещё 14 поступят через несколько недель. Всего же было приобретено 40 единиц пожарной техники. Служба перераспределит новые машины по тем населенным пунктам, где существует высокий риск лесных пожаров.

«Мы готовы к лесным пожарам любого масштаба. Дополнительно в этом году мы получим девять пожарных машин от европейских и американских партнеров, что также увеличит наши возможности. Это первый этап модернизации техники, а с будущего года обновление техники станет более масштабным. На приобретение машин потрачено 13 миллионов лари», — сообщил руководитель Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили.






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