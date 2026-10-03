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Сборная Грузии проиграла матч в Лиге наций против Венгрии
03.10.2026 12:10
В группе B2 Лиги наций сборная Грузии в Будапеште в гостях встретилась со сборной Венгрии и проиграла со счетом 0:1.
В матче на «Пушкаш Арене» Рамаз Сванадзе по сравнению с предыдущей игрой внес одно изменение в состав — вместо Георгия Кочорашвили на поле вышел Ираклий Эгоян.
В начале встречи хозяева имели большое преимущество, которое на 35-й минуте отразилось на табло. Венгры перехватили передачу Луки Лочошвили в центре поля и начали контратаку по правому флангу. В штрафной Милош Керкез опередил защитников и ударом головой открыл счет — 1:0.
Только после этого сборная Грузии активизировалась. На 39-й минуте Георгий Микаутадзе дважды пытался забить, но вратарь оказался сильнее, а на добивании защитники не позволили отличиться Хвиче Кварацхелия, и хозяева спаслись. Еще через пару минут Микаутадзе вновь попытался завершить фланговую передачу, но пробил мимо цели.
Второй тайм сборная Грузии начала активно, однако вскоре преимущество вновь перешло к хозяевам. После атак Собослаи, Шефера и Барани венгры могли увеличить преимущество, но не смогли добиться цели. Наша команда в концовке попыталась спасти игру, однако нам явно не хватало скорости и импровизации.
В итоге картина получилась тяжелой — после трех туров сборная Грузии с одним очком занимает последнее место и пока не забила ни одного гола.
Следующий матч команда Рамаза Сванадзе проведет 5 октября в гостях против Северной Ирландии.
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