14-часовой допрос под физическим давлением - солдата увезли в госпиталь с сотрясением мозга

15.10.2018 11:21 По информации телекомпании "Рустави 2", правоохранители избили офицера вооруженных сил Грузии Зураба Морчиладзе. Солдат является одним из главных свидетелей убийства Виталия Сафарова, убитого две недели назад по улице Дюма. Сотрудника Министерства обороны в тот же день вызвали в отделение полиции Старого Тбилиси в статусе свидетеля.



По информации "Рустави 2" солдата, пришедшего на дознание, отвели в комнату заместителя начальника полиции, жестоко избили, и потребовали, чтобы он взял на себя убийство. По сообщению "Рустави 2", позже в отделении полиции солдату запретили говорить о происшедшем насилии на основании подписания документа о не разглашении.



По информации "Рустави 2", физическое и психологическое давление на офицера вооруженных сил продолжалось в течение 14 часов. Состояние здоровья солдата после выхода из отделения полиции настолько отягчилось, что необходимо стало перевезти его в военный госпиталь Гори. Помимо сотрясения мозга, у сотрудника Министерства обороны отмечались повреждения на теле.



Военнослужащий передал детальную информацию о насилии в отделении полиции защитникам интересов убитого Виталия Сафарова. Правозащитники требуют начать расследование по происшествию. По их утверждению, прокуратура и военная полиция не отреагировали должным образом на факт избиения Зураба Морчиладзе.



Офицер по связям с общественностью вооруженных сил Грузии Арчил Омиадзе заявляет, что о произошедшем в отделении полиции ему не известно.



О насилии в адрес солдата известно и членам семьи Виталия Сафарова. Мать покойного обвиняет правоохранителей в покровительстве конкретных лиц, и требует переквалификации статьи. Семья убеждена, что произошло групповое убийство 25 летнего Виталия Сафарова на ксенофобской почве, и в убийстве участвовал несовершеннолетний.



Тем временем в Министерстве внутренних дел заявили, что никакого давления на солдата не было.

















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