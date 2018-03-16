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Пострадавшей в Гудаури молодой женщине проводят операцию в клинике Гудушаури
16.03.2018 19:41
Пострадавшей в Гудаури молодой женщине проводят операцию в клинике Гудушаури, — об этом заявил глава департамента критической медицины и анестезии Николоз Карцивадзе. По его словам, у 30-летней женщины поврежден позвоночник и ей понадобилось хирургическое вмешательство.
По словам Карцивадзе, в клинику Гудушаури доставили 7 пострадавших. У большинства из них – легкие повреждения.
«Ведется медицинское обследование пациентов. Сравнительно тяжелым является состояние одной женщины. Это – пациентка в возрасте 30 лет. У нее поврежден позвоночник и ей проводят операцию, однако ее состояние стабильное. У нее повреждение первого позвонка и происходит фиксация», — заявил Карцивадзе.
Что касается других пациентов, по словам главы глава департамента критической медицины и анестезии, их состояние гораздо стабильное.
«Пациенты в сознании, контактны. Их жизни ничего не угрожает. Сначала нужно оценить их состояние и после этого будет решено, когда их выпишут из клиники», — заявил Николоз Карцивадзе.
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