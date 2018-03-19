В горном районе Грузии получил повреждения вертолет

19.03.2018 15:36 По информации министерства экономики и устойчивого развития, вертолет авиакомпании «Авиасервис» AS 350, который выполнял рейс в ущелье Артмхо Степанцминдского района, на высоте 2700 метров получил неустановленные пока повреждения.



Как заявили Первому каналу в ведомстве, пилот вертолета и находившиеся на борту пассажиры не пострадали.



«Инцидент исследует бюро расследований происшествий на морском транспорте и в гражданской авиации министерства экономики.



В эти минуты из Гудаури в ущелье Артмхо отправился заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе, который на месте ознакомится с существующей ситуацией.















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