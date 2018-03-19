|
В горном районе Грузии получил повреждения вертолет
19.03.2018 15:36
По информации министерства экономики и устойчивого развития, вертолет авиакомпании «Авиасервис» AS 350, который выполнял рейс в ущелье Артмхо Степанцминдского района, на высоте 2700 метров получил неустановленные пока повреждения.
Как заявили Первому каналу в ведомстве, пилот вертолета и находившиеся на борту пассажиры не пострадали.
«Инцидент исследует бюро расследований происшествий на морском транспорте и в гражданской авиации министерства экономики.
В эти минуты из Гудаури в ущелье Артмхо отправился заместитель министра экономики Геннадий Арвеладзе, который на месте ознакомится с существующей ситуацией.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна