Кобахидзе: Цель иностранной агентуры – подрыв национальной идентичности

02.08.2026 18:31





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что деятельность «иностранной агентуры» направлена на ослабление национальной идентичности страны, и власти намерены противодействовать этому исключительно в рамках закона. По словам главы правительства, государство должно защищать свои национальные интересы и идентичность, используя предусмотренные законом механизмы.



«Цель иностранной агентуры – подрыв национальной идентичности. Мы должны противостоять всему этому, однако исключительно в рамках закона, в том числе путем совершенствования законодательства, что должно стать предметом активного обсуждения», – заявил Кобахидзе.



Премьер не уточнил, какие именно законодательные изменения имеет в виду, однако подчеркнул, что все меры должны соответствовать правовым нормам.



Кобахидзе также прокомментировал ситуацию в партии «Единое национальное движение», заявив, что грузинская оппозиция находится в состоянии глубокого кризиса и внутренних конфликтов. По его словам, если раньше оппозиция не пользовалась поддержкой общества, то теперь ее представители утратили доверие даже внутри собственных рядов.



«Оппозиция полностью развалилась. Раньше эта оппозиция не нравилась грузинскому народу, а теперь они не нравятся уже друг другу. Это сегодняшняя реальность, и это очень хорошо».



Причиной внутренних конфликтов премьер назвал борьбу за влияние перед своими «покровителями»: «Раньше грузинскому народу не нравилась эта агентура, теперь они не нравятся уже друг другу. Это, в том числе, следствие того, что эти люди борются за собственные позиции перед своими хозяевами. В конечном итоге именно это и является причиной их противостояния».



Заявление Кобахидзе прозвучало на фоне публичного конфликта внутри «Единого национального движения». Накануне председатель партии Тина Бокучава заявила, что заседание политсовета 30 июля было неправомочным из-за отсутствия кворума. В ответ один из лидеров партии Анна Цитлидзе обвинила Бокучаву в попытке любой ценой сохранить свою должность.





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