Грузинская железная дорога готовится купить 10 новых электропоездов

02.08.2026 18:32





«Грузинская железная дорога» начала подготовку к обновлению пассажирского парка. При поддержке Азиатского банка развития (ADB) компания объявила международное исследование рынка перед закупкой 10 новых электропоездов.



На данном этапе речь идет не о тендере, а о сборе информации. Производителей железнодорожного подвижного состава из стран — членов ADB пригласили представить свои технические решения, рассказать о возможностях производства, сроках поставки и условиях сотрудничества. На основе этих данных будут подготовлены окончательные требования к будущей закупке.



Это стандартная практика для крупных инфраструктурных проектов. Она позволяет заранее оценить предложения мировых производителей, понять, какие технологии доступны сегодня, и сформировать конкурс таким образом, чтобы получить оптимальное соотношение цены, качества и сроков поставки.



Для пассажиров проект означает прежде всего обновление подвижного состава. Новые электропоезда должны сделать поездки более комфортными и надежными, а также повысить доступность железнодорожного транспорта. Для самой компании это возможность снизить расходы на обслуживание устаревших составов, повысить эффективность эксплуатации и постепенно модернизировать железнодорожную систему страны.



После завершения исследования рынка «Грузинская железная дорога» совместно с ADB объявит международный тендер на поставку 10 электропоездов. Закупка пройдет в соответствии с правилами и процедурами Азиатского банка развития, которые предусматривают открытую конкуренцию между производителями.



Обновление пассажирского парка — один из ключевых этапов развития железной дороги. От того, какие поезда будут закуплены и насколько быстро они выйдут на маршруты, зависит качество перевозок в ближайшие годы.







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