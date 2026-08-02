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Грузинская железная дорога готовится купить 10 новых электропоездов
02.08.2026 18:32
«Грузинская железная дорога» начала подготовку к обновлению пассажирского парка. При поддержке Азиатского банка развития (ADB) компания объявила международное исследование рынка перед закупкой 10 новых электропоездов.
На данном этапе речь идет не о тендере, а о сборе информации. Производителей железнодорожного подвижного состава из стран — членов ADB пригласили представить свои технические решения, рассказать о возможностях производства, сроках поставки и условиях сотрудничества. На основе этих данных будут подготовлены окончательные требования к будущей закупке.
Это стандартная практика для крупных инфраструктурных проектов. Она позволяет заранее оценить предложения мировых производителей, понять, какие технологии доступны сегодня, и сформировать конкурс таким образом, чтобы получить оптимальное соотношение цены, качества и сроков поставки.
Для пассажиров проект означает прежде всего обновление подвижного состава. Новые электропоезда должны сделать поездки более комфортными и надежными, а также повысить доступность железнодорожного транспорта. Для самой компании это возможность снизить расходы на обслуживание устаревших составов, повысить эффективность эксплуатации и постепенно модернизировать железнодорожную систему страны.
После завершения исследования рынка «Грузинская железная дорога» совместно с ADB объявит международный тендер на поставку 10 электропоездов. Закупка пройдет в соответствии с правилами и процедурами Азиатского банка развития, которые предусматривают открытую конкуренцию между производителями.
Обновление пассажирского парка — один из ключевых этапов развития железной дороги. От того, какие поезда будут закуплены и насколько быстро они выйдут на маршруты, зависит качество перевозок в ближайшие годы.
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