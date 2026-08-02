Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузинская железная дорога готовится купить 10 новых электропоездов


02.08.2026   18:32


«Грузинская железная дорога» начала подготовку к обновлению пассажирского парка. При поддержке Азиатского банка развития (ADB) компания объявила международное исследование рынка перед закупкой 10 новых электропоездов.

На данном этапе речь идет не о тендере, а о сборе информации. Производителей железнодорожного подвижного состава из стран — членов ADB пригласили представить свои технические решения, рассказать о возможностях производства, сроках поставки и условиях сотрудничества. На основе этих данных будут подготовлены окончательные требования к будущей закупке.

Это стандартная практика для крупных инфраструктурных проектов. Она позволяет заранее оценить предложения мировых производителей, понять, какие технологии доступны сегодня, и сформировать конкурс таким образом, чтобы получить оптимальное соотношение цены, качества и сроков поставки.

Для пассажиров проект означает прежде всего обновление подвижного состава. Новые электропоезда должны сделать поездки более комфортными и надежными, а также повысить доступность железнодорожного транспорта. Для самой компании это возможность снизить расходы на обслуживание устаревших составов, повысить эффективность эксплуатации и постепенно модернизировать железнодорожную систему страны.

После завершения исследования рынка «Грузинская железная дорога» совместно с ADB объявит международный тендер на поставку 10 электропоездов. Закупка пройдет в соответствии с правилами и процедурами Азиатского банка развития, которые предусматривают открытую конкуренцию между производителями.

Обновление пассажирского парка — один из ключевых этапов развития железной дороги. От того, какие поезда будут закуплены и насколько быстро они выйдут на маршруты, зависит качество перевозок в ближайшие годы.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна