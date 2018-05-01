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Глава СЧС считает искусственными причины пожара в Боржомском муниципалитете


01.05.2018   20:10
Глава Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Георгий Мгебришвили исключает возникновение пожара в лесу села Сакире Боржомского муниципалитета естественным образом.

"Было ли это целенаправленным, или действием по неосторожности – установит следствие", —заявляет Мгебришвили.

По его словам, на территории около двух гектаров возникли десять разных очагов возгорания.

«Несмотря на то, что рельеф довольно сложный и к месту сложно подобраться, пожарники-спасатели работали самоотверженно. На данном этапе пожар локализован. Нет опасности распространения огня. В тушении пожара участвовали около 50 пожарных. Мы вызвали и дополнительный силы из Тбилиси и к ним добавились 70 пожарных-спасателей. С нашей службы подключатся специалисты, которые в течение двух дней проведут мониторинг дронами. Что касается причин пожара, однозначно могу сказать, что это – не человеческий фактор. Всячески исключаю естественный фактор. Возникновение пожара в лесу сейчас невозможно представить. Было ли это целенаправленным, или действием по неосторожности – установит следствие», — заявил Георгий Мгебришвили.

Пожар в лесу, в селе Сакире вспыхнул 30 апреля.






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