Гварамия не видит смысла в признаниях ошибки в голосовании за Иванишвили в 2012 году

04.10.2026 14:57





Один из лидеров оппозиционной «Коалиции за перемены» Ника Гварамия прокомментировал в социальной сети участие бывших сторонников правящей партии в общественной жизни страны. По его мнению, постоянное обсуждение прошлого отдаляет общество от будущего и способствует сохранению текущего статус-кво.



Гварамия отметил, что не видит смысла в требованиях публично признать ошибку или извиниться за голосование за Бидзину Иванишвили в прошлые годы.



«Не понимаю, что дает требование признать ошибкой голосование за Бидзину в 2012 году. Уверен, ничего хорошего. Тем более требование извинений. Извинился кто-то — и что от этого мне, нам или Грузии? Если кто-то хочет извиниться, это его личное дело. Как и отказ от извинений.



Те, кто тогда или когда-либо голосовал за Бидзину, могут внести наилучший вклад, участвуя в процессе отстранения его от власти.



Поэтому я буду рад, если они не станут ждать выборов, а примут активное участие в организации масштабных акций протеста — не ограничатся присутствием, но и приведут других. Словом, поступят так же, как поступали в 2012 году.



Их участие в протесте отличается от моего: кто-то больше верит им, для кого-то их пример более впечатляющий, а поведение — более убедительно.



Поэтому, с извинениями или без них, с признанием ошибки или без него, успехом для общего дела станет нанесение ущерба политическим позициям Бидзины в той же мере, в какой ему оказали поддержку в 2012 году.



Постоянные разговоры о прошлом — как в негативном, так и в позитивном ключе — отдаляют нас от будущего и способствуют сохранению статус-кво, который губителен для страны и связан с именем Бидзины Иванишвили», — заявил Ника Гварамия.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





