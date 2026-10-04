Папуашвили призвал Брюссель осудить попытку штурма президентского дворца 4 октября 2025 года

04.10.2026 13:00





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили опубликовал заявление в социальной сети, в котором призвал Брюссель осудить попытку штурма президентского дворца 4 октября 2025 года, прекратить политическую и финансовую поддержку радикальных групп, а также отменить резолюции, ущемляющие суверенитет Грузии.



По мнению спикера парламента, спустя год после этих событий стало очевидно, что потерпела поражение идея смены власти путем уличных акций и внешней поддержки вместо выборов.



«Прошел год с 4 октября 2025 года — дня, когда попытка насильственной смены власти в Грузии завершилась штурмом президентского дворца. Спустя год вынесены судебные приговоры, организаторы и участники штурма отбывают наказание, большинство из них признали вину.



Этому дню предшествовали недели анонсирования свержения власти, романтизации насильственных сценариев и политического поощрения радикальных групп. За несколько дней до событий представитель Еврокомиссии на прямой вопрос о планируемом собрании озвучил прямую поддержку акции, цель которой декларировалась как свержение власти.



4 октября участники акции направились к президентскому дворцу и предприняли попытку его штурма. Лишь четкие и организованные действия правоохранительных органов предотвратили эскалацию.



Этому также предшествовали месяцы, в течение которых бывший президент Саломе Зурабишвили позиционировала себя центром альтернативной легитимности при участии иностранных политиков и дипломатов. Создание иллюзии двоевластия подтолкнуло людей к конкретным действиям, из-за чего дворец президента и стал мишенью.



Главный урок 4 октября заключается в том, что судьбу Грузии решает грузинский народ через выборы, а не путем штурма.



В связи с этим повторно призываю Брюссель:



1. Осудить нападение на дворец президента 4 октября 2025 года.

2. Отказаться от дальнейшей политической и финансовой поддержки радикальных групп.

3. Отменить резолюции, ущемляющие суверенитет Грузии», — заявил Шалва Папуашвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





