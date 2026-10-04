Паата Бурчуладзе публикует письмо из тюрьмы

04.10.2026 12:10





Осужденный по делу о событиях 4 октября оперный певец Паата Бурчуладзе опубликовал письмо, посвященное событиям 4 октября 2025 года.



В своем обращении Бурчуладзе отмечает, что намеревается напомнить правящей партии «Грузинская мечта» о решениях, принятых гражданами Грузии 4 октября, и о причинах, по которым он считает действующих властей нелегитимными.



В письме приводится текст «Декларации Национального собрания от 4 октября 2025 года»:



«Мы, граждане Грузии, собравшиеся на Национальном собрании, заявляем: наша родина оказалась захвачена; так называемые власти утратили доверие народа, а государственные институты больше не отражают волю грузинского народа. Согласно Конституции Грузии, единственным источником власти в государстве является народ. Сегодня народ возвращает себе власть, чтобы защитить мир, безопасность и национальные интересы.



Неформальное правление Бидзины Иванишвили создало реальную угрозу суверенитету Грузии и каждому гражданину. На основании вышеизложенного на голосование были вынесены следующие пункты:



1. Национальное собрание заявляет, что власть полностью принадлежит народу Грузии. (Принято единогласно)

2. Национальное собрание заявляет, что после сфальсифицированных выборов 26 октября и отсутствия международного признания действующие власти конституционно утратили легитимность, в связи с чем их полномочия прекращены. (Принято единогласно)

3. Национальное собрание объявляет о начале мирного переходного периода для передачи власти, освобождения демократических институтов, незамедлительного восстановления диалога о вступлении в Евросоюз и обеспечения безопасности страны. (Принято единогласно)

4. Национальное собрание Грузии требует привлечения к ответственности шести лиц, обвиняемых в предполагаемом нарушении Конституции: Ираклия Кобахидзе, Шалвы Папуашвили, Анзора Чубинидзе, Мамуки Мдинарадзе, Теи Цулукиани и Бидзины Иванишвили. (Принято единогласно)» — указано в сообщении, опубликованном на странице Пааты Бурчуладзе.





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