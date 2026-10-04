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Цитлидзе: Сколько потребуется для борьбы, столько же раз я пройду тот же путь


04.10.2026   12:15


Один из лидеров партии «Единое национальное движение» Анна Цитлидзе прокомментировала в социальной сети события 4 октября прошлого года, заявив, что, несмотря на мнения критиков и оппонентов, этот день стал символом борьбы, сопротивления и единства грузинского народа.

По ее словам, она готова продолжать политическое противостояние против действующей власти, которую считает нелегитимной.

«Что бы ни говорили оппоненты или скептики, 4 октября было днем борьбы, сопротивления и единства грузинского народа.

Сколько бы раз ни потребовалось для борьбы, столько раз я пройду этот путь — против нелегитимных русских-коцев, захвативших государство.

"Когда несправедливость становится законом, сопротивление становится долгом".

Несгибаемое сопротивление, способность подниматься после каждого поражения и продолжение борьбы приведут к неизбежной победе.

Свободу политическим заключенным!» — пишет Анна Цитлидзе.


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