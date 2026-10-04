Каладзе поздравил жителей Тбилиси с праздником «Тбилисоба»

04.10.2026 15:14





Мэр Тбилиси Каха Каладзе поздравляет общественность с «Тбилисоба». В рамках традиционного праздника Каха Каладзе вместе с вице-мэром Георгием Ткемаладзе и депутатами Ираклием Бенделиани и Андрией Басилая посетили обновленную площадь Орбелиани, где осмотрели праздничное пространство, организованное в рамках «Тбилисоба», и встретились с предпринимателями.



«Я хотел бы поздравить население столицы и всю Грузию с Тбилисоба. Это особый день, потому что мы отмечаем день нашего города. В этом году запланированы довольно масштабные мероприятия на разных локациях. Вы видите, сколько людей пришло. Погода тоже нам помогла, приятная атмосфера. Много туристов. Я очень рад, что повсюду хорошее настроение, приятная обстановка, множество людей. Поздравляю всех! Я хотел бы пожелать всей Грузии успехов, и прежде всего, пусть в нашей стране всегда будем мир и много радости», — сказал мэр Тбилиси.



Мероприятия, посвященные «Тбилисоба», проходят в столице второй день. Вечером запланирована церемония награждения почетных жителей Тбилиси.







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