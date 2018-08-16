В Тбилиси от удара током погибла 9-летняя дочь вратаря сборной Грузии по футболу

16.08.2018 12:24 Девятилетняя дочь вратаря сборной Грузии по футболу Нукри Ревишвили погибла в результате несчастного случая, произошедшего на улице Долидзе в Тбилиси.



По существующей информации, девочка схватилась рукой за оконную решетку жилого дома и получила удар током, в результате чего погибла.



Как сообщают в МВД, расследование ведется по статье 124 УК Грузии, что подразумевает причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью по неосторожности.















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