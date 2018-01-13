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Партия «Гирчи» намерена создать собственную криптовалюту
13.01.2018 11:44
Оппозиционная партия «Гирчи» заявила о намерении создать собственную криптовалюту и начать в Грузии приватизацию госимущества на базе технологии «блокчейн» — децентрализованной системы хранения баз данных, у которой отсутствует сервер-монополист.
В партии заявляют, что созданную виртуальную валюту, они поровну раздадут всем гражданам Грузии, а те, в свою очередь, на нее смогут приобрести имущество, находящееся в собственности государства.
«Для «Гирчи» — это самый важный проект за историю своего существования, поскольку таким образом мы одновременно решаем несколько задач: возвращаем присвоенные государством активы населению и обезвреживаем существующие в руках государства рычаги монетарной политики», — рассказали представители партии в интервью изданию On.ge.
Как полагают в «Гирчи», с помощью созданных партией виртуальных денег, граждане Грузии «смогут оживить замороженные активы на десятки, а, возможно, и на сотни миллионов долларов, снова вернуть собственность и после включиться в экономическую деятельность».
Таким образом, в Грузии «появится большая группа новых собственников, все граждане быстро разбогатеют, имущественные права будут расширены, а стоимость активов постоянно будет расти», заявляют в оппозиционной партии, подчеркивая, что виртуальная валюта будет гораздо более стабильна, чем лари или доллар.
Приватизация посредством «блокчена» предполагает создание платформы, альтернативной Публичному реестру Грузии.
«После прихода «Гирчи» к власти, этот реестр станет неотъемлемой частью уже существующего реестра. Т.е. то узаконенное имущество граждан, которое будет зарегистрировано в реестре к этому моменту, будет отражено в регистрационной системе «Гирчи»», — пояснили в партии.
Для того, что начать реализацию нового проекта, «Гирчи» в настоящее время проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами и техническими специалистами.
Виртуальная валюта не является законным способом оплаты в Грузии. Ее деятельность не регулируется грузинским законодательством, и соответственно, виртуальная валюта не регулируется Национальным банком Грузии.
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