Саакашвили призвал население собраться завтра у Апелляционного суда Киева

21.01.2018 20:53 Бывший губернатор Одесской области Михеил Саакашвили призвал всех оппозиционных лидеров к объединению. Он опубликовал видеообращение на официальной странице в Facebook, в котором отмечает, что завтра, 22 января, в Апелляционном суде будет рассматриваться вопрос о его депортации.



По словам экс-главы Одесской ОГА, местные власти не желают, чтобы украинские граждане боролись против коррупции и фиксировали свою позицию. Михаил Сакашвили призвал население завтра собраться возле Апелляционного суда Киева в 10:00.



По словам Саакашвили, он приглашен несколькими европейскими странами, однако намерен остаться в Украине и продолжить борьбу.















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