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Кобахидзе: Саакашвили будет арестован в случае депортации в Грузию
09.02.2018 15:00
В случае депортации экс-президента Грузии Михеила Саакашвили на родину его арестуют, так как уже есть судебный приговор, заявил председатель грузинского парламента Ираклий Кобахидзе в университете Джонса Хопкинса в США.
Саакашвили покинул Грузию осенью 2013 года. На родине он заочно проходит по нескольким уголовным делам. В январе 2018 года Тбилисский городской суд приговорил его к 3 годам тюрьмы за злоупотребление служебными полномочиями в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани.
"Что касается вопроса экстрадиции Михеила Саакашвили в Грузию, то у него есть слабая политическая поддержка. С политической точки зрения нас не интересует, где будет Саакашвили — в Грузии или в Украине. В нашей стране состоялся судебный процесс против него. Есть принятое судом решение, что означит, что, если произойдет депортация Саакашвили в Грузию, то его арестуют", — заявил Кобахидзе.
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