|
Саакашвили анонсировал выдвижение кандидатур «от народа» в президенты и в Раду
18.02.2018 18:30
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что в Украине вскоре будет представлен свой кандидат в президенты "от народа".
"У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти", - сказал М.Саакашвили по видеовключению из Нидерландов на митинге в Киеве в воскресенье.
Политик отметил, что будут представлены кандидаты в парламент и правительство Украины. "Также представим список бандитов, которые грабят Украину, которых должна ждать тюрьма в Украине и в Европе - за то, что они сделали с украинским народом... Мы никогда не будем ни с кем договариваться", - подчеркнул он.
Политик напомнил, что собирается вернуться в Украину. "До встречи в Киеве, друзья", - завершил М.Саакашвили свое выступление.
Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано в Украине на 2019 год.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна