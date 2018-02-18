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Саакашвили анонсировал выдвижение кандидатур «от народа» в президенты и в Раду


18.02.2018   18:30
Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михеил Саакашвили заявляет, что в Украине вскоре будет представлен свой кандидат в президенты "от народа".

"У нас будет свой президентский кандидат, от народа. Однотуровый во второй тур должен не выйти", - сказал М.Саакашвили по видеовключению из Нидерландов на митинге в Киеве в воскресенье.

Политик отметил, что будут представлены кандидаты в парламент и правительство Украины. "Также представим список бандитов, которые грабят Украину, которых должна ждать тюрьма в Украине и в Европе - за то, что они сделали с украинским народом... Мы никогда не будем ни с кем договариваться", - подчеркнул он.

Политик напомнил, что собирается вернуться в Украину. "До встречи в Киеве, друзья", - завершил М.Саакашвили свое выступление.

Проведение очередных парламентских и президентских выборов запланировано в Украине на 2019 год.






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