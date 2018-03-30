В Тбилиси назвали «лишенным здравого смысла» заявление представителя Россельхознадзора РФ

30.03.2018 23:37 Предположение, высказанное представителем фитосанитарной службы Россельхознадзора по поводу мраморного клопа, лишено здравого смысла, - об этом заявил руководитель департамента по охране растений Национального агентства продовольствия Ника Месхидзе.



По его словам, проблема мраморного клопа существует во многих странах и это известно специалистам соответствующего направления.



«Предположение, высказанное в российской прессе представителем фитосанитарной службы Россельхознадзора по поводу мраморного клопа, лишено здравого смысла. Проблема мраморного клопа существует во многих странах, в том числе, Швейцарии, Италии, Австрии, России и т.д. И это хорошо известно специалистам, изучающим этот вопрос. Следует отметить, что по теме мраморного клопа грузинские эксперты готовы к связям со специалистами соседних стран, в том числе, и российскими», - заявил Ника Месхидзе.



Как заявила официальный представитель фитосанитарной службы Россельхознадзора Юлия Мелано, не исключено, что распространившийся в Абхазии мраморный клоп был искусственно выведен в Грузии в рамках биологической диверсии. Об этом она заявила газете РГ.















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