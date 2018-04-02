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Маргвелашвили за время президентства помиловал 3655 осужденных


02.04.2018   22:06
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили с декабря 2013 года по сей день помиловал 3655 осужденных.

Согласно статистике Министерства по делам исполнения наказаний и пробации, среди всех помилованных 1645 осуждены за особо тяжкие преступления. За особо тяжкое преступление предусматривается лишение свободы сроком более 10 лет.

• В 2013 году - 71;
• в 2014 году - 787;
• в 2015 году -1006;
• в 2016 году - 834;
• в 2017 году - 840;
• в течение 2018 года - 117.

Согласно статистике, запрошенной в Министерстве по исполнению наказаний и пробации, помиловано 1812 осужденных за наркопреступления.

• Первая часть статьи 260 УК Грузии - 296;
• Первая прима часть статьи 260 УК Грузии – 16;
• Вторая часть статьи 260 УК Грузии – 727;
• Третья часть статьи 260 УК Грузии - 734;
• Четвертая часть статьи 260 УК Грузии - 39.







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