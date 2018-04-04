Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Завтра истекает срок, данный российскому дипломату, чтобы покинуть Грузию


04.04.2018   17:41
Завтра истекает срок в семь дней, выданный российскому дипломату, чтобы покинуть Грузию.

Сотрудник секции интересов России в посольстве Швейцарии должен был покинуть страну в течение недели.

«Первый канал» связался с посольством Швейцарии. Там заявили, что действуют в рамках полномочий мандата, который обязывал их к принятию ноты протеста и передаче ее секции интересов России.

В посольстве поясняют, что секция интересов России является частью посольства Швейцарии, однако само посольство не участвует в управлении секции интересов России, в том числе и кадров.

В министерстве иностранных дел Грузии выдворения российского дипломата не комментируют.

О решении о высылке российского дипломата МИД Грузии объявило 29 марта.

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Грузии, решение связано с фактом отравления Сергея Скрипаля на территории Соединенного Королевства.

По информации, размещенной на веб-странице МИД России, в секции интересов России в посольстве Швейцарии работают 10 дипломатов.

Бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь отравили в городе Солсбери 4 марта. Ответственность за происшествие Великобритания возложила на Россию и выдворила из страны 23 российских дипломата. Солидарность Великобритании выразили и другие страны. В этому времени российских дипломатов выдворили около 30 государств.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
В Грузии подорожали продукты и коммунальные услуги
Forbes включил Тбилиси в список лучших туристических направлений
Iran Air начинает летать в Грузию
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Оккупация территорий Грузии представляет главную угрозу для государства - СГБ
Кинематографистов всего мира призвали не нарушать законодательство Грузии
Венесуэльская оппозиция выступает за отмену признания Абхазии и Цхинвальского региона
Путин сменил наместника в оккупированной Абхазии
Почему участились «частные визиты» в Абхазию
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Бывшему врио премьера Дагестана Гамидову предъявлено новое обвинение
Группа миротворцев из Азербайджана отправлена в Афганистан
В Ереване совершен вооруженный налет на финансовое учреждение
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна