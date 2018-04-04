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Завтра истекает срок, данный российскому дипломату, чтобы покинуть Грузию
04.04.2018 17:41
Завтра истекает срок в семь дней, выданный российскому дипломату, чтобы покинуть Грузию.
Сотрудник секции интересов России в посольстве Швейцарии должен был покинуть страну в течение недели.
«Первый канал» связался с посольством Швейцарии. Там заявили, что действуют в рамках полномочий мандата, который обязывал их к принятию ноты протеста и передаче ее секции интересов России.
В посольстве поясняют, что секция интересов России является частью посольства Швейцарии, однако само посольство не участвует в управлении секции интересов России, в том числе и кадров.
В министерстве иностранных дел Грузии выдворения российского дипломата не комментируют.
О решении о высылке российского дипломата МИД Грузии объявило 29 марта.
Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Грузии, решение связано с фактом отравления Сергея Скрипаля на территории Соединенного Королевства.
По информации, размещенной на веб-странице МИД России, в секции интересов России в посольстве Швейцарии работают 10 дипломатов.
Бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь отравили в городе Солсбери 4 марта. Ответственность за происшествие Великобритания возложила на Россию и выдворила из страны 23 российских дипломата. Солидарность Великобритании выразили и другие страны. В этому времени российских дипломатов выдворили около 30 государств.
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