Завтра истекает срок, данный российскому дипломату, чтобы покинуть Грузию

04.04.2018 17:41 Завтра истекает срок в семь дней, выданный российскому дипломату, чтобы покинуть Грузию.



Сотрудник секции интересов России в посольстве Швейцарии должен был покинуть страну в течение недели.



«Первый канал» связался с посольством Швейцарии. Там заявили, что действуют в рамках полномочий мандата, который обязывал их к принятию ноты протеста и передаче ее секции интересов России.



В посольстве поясняют, что секция интересов России является частью посольства Швейцарии, однако само посольство не участвует в управлении секции интересов России, в том числе и кадров.



В министерстве иностранных дел Грузии выдворения российского дипломата не комментируют.



О решении о высылке российского дипломата МИД Грузии объявило 29 марта.



Согласно заявлению внешнеполитического ведомства Грузии, решение связано с фактом отравления Сергея Скрипаля на территории Соединенного Королевства.



По информации, размещенной на веб-странице МИД России, в секции интересов России в посольстве Швейцарии работают 10 дипломатов.



Бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь отравили в городе Солсбери 4 марта. Ответственность за происшествие Великобритания возложила на Россию и выдворила из страны 23 российских дипломата. Солидарность Великобритании выразили и другие страны. В этому времени российских дипломатов выдворили около 30 государств.















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