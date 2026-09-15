Национальное агентство охраны окружающей среды провело мониторинг ледниковых ущелий по всей стране

15.09.2026 14:42





Специалисты Национального агентства окружающей среды провели очередной мониторинг ледниковых ущелий по всей территории страны.



Цель исследования — оценка гляциальных угроз, выявление зон потенциального риска и изучение динамики процессов, происходящих в ледниковых ущельях.



В рамках мониторинга специалисты обследовали ледниковые ущелья с вертолета, провели их визуальный и инструментальный мониторинг в ходе полевых экспедиций, а также осуществили съемку с помощью дронов для анализа текущего состояния.



На основе полученных данных с использованием современных технологий будут оценены гляциальные угрозы и потенциальные риски на всей территории страны.



В рамках мониторинга в этом году впервые был использован современный батиметрический водный дрон, с помощью которого были оценены морфометрические параметры озер, расположенных в ледниковых ущельях.



На фоне климатических изменений в перигляциальных зонах Кавказа происходят процессы деградации ледников. В частности, наблюдается образование ледниковых озер и изменение их площади, а также изменения состояния моренных массивов и динамики материала, накопленного в долинах.



Для оценки текущего состояния процессов и их изменений во времени Национальное агентство окружающей среды ежегодно проводит целевой мониторинг соответствующих территорий в различных регионах Грузии.





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