Бердия Сичинава: Никакой судебный процесс не остановит нашу борьбу за Грузию

15.09.2026 13:53





«"Грузинская мечта" никаким иском не сможет заставить замолчать в политике голос наших патриотичных, преданных и бескорыстных сторонников и сформировать удобную для нее искусственную политическую оппозицию», — заявил член партии «Гахария — за Грузию» Бердия Сичинава.



По его словам, партия «Гахария — за Грузию» в рамках своего мандата и имеющихся возможностей продолжит отстаивать национальные интересы страны.



«Мы хотим отреагировать на анонсированный «Грузинской мечтой» конституционный иск о запрете нашего политического объединения, что в условиях авторитарного правления «Грузинской мечты» для нашей команды действительно не стало неожиданностью. Этот процесс открыто и неприкрыто демонстрирует ту агрессивную антигосударственную, антинациональную политику, которую «Грузинская мечта» проводит последние годы против собственного народа и государства и которая направлена на уничтожение инакомыслия.



Никакой иск, тем более со стороны людей, которые своими словами и решениями ежедневно предают национальные интересы этой страны, не сможет изменить наш независимый политический путь и остановить нашу борьбу за Грузию. С еще большей мотивацией и энергией мы продолжим отстаивать национальные интересы Грузии во внутренней и внешней политике страны, в высшем законодательном органе страны — парламенте Грузии, в сакребуло, на всех площадках в рамках нашего мандата и возможностей.



Особенно цинично то, что о нашем запрете «просят» те люди, которые были активными служителями режима предыдущей власти, а сегодня участвуют в принятии неконституционных решений в парламенте и ежедневно наносят ущерб национальным интересам и суверенитету Грузии.



«Грузинская мечта» никаким иском не сможет заставить замолчать в политике голос наших патриотичных, преданных и бескорыстных сторонников и сформировать удобную для нее искусственную политическую оппозицию.



«Грузинскую мечту» ждет очень тяжелая историко-политическая оценка, особенно на фоне событий, когда в Самачабло идут процессы аннексии наших исторических земель со стороны Российской Федерации, на фоне преступного молчания и бездействия властей «Грузинской мечты». Отстранение «Грузинской мечты» от власти является неизбежным результатом политической логики, и это сделает сам грузинский народ исключительно мирными методами», — заявил Сичинава.





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