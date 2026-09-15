Гахария: режим Иванишвили не стерпел в парламенте даже одной оппозиционной партии

15.09.2026 13:47





Бывший премьер-министр Грузии, оппозиционный политик Георгий Гахария из Германии на английском языке отреагировал на инициативу «Грузинской мечты» о запрете его партии. По словам Гахария, «режим Бидзины Иванишвили» «не стерпел» в парламенте даже одной оппозиционной партии.



«Несмотря на жесткие ограничения, мы неизменно участвовали во всех выборах, считая это единственным мирным и демократическим путем к политическим переменам», — написал Гахария в соцсети X.



Политик напомнил, что его партия остается единственной оппозиционной силой, которая в настоящее время работает в парламенте Грузии:



«Несмотря на обладание парламентским большинством, режим Иванишвили не смог стерпеть существования в парламенте даже одной оппозиционной партии, поскольку они не могут ответить на критику весомыми аргументами», — заявляет он.



По его оценке, «это очередной шаг режима Иванишвили к подавлению Грузии и политической оппозиции с целью официального утверждения авторитарного правления».



«Запретят нас или нет, мы не отступим в деле восстановления демократии в Грузии и защиты ее европейского и евроатлантического курса», — подчеркивает он.



14 сентября «Грузинская мечта» объявила, что обратится в Конституционный суд с требованием запретить еще одну оппозиционную партию — «Гахария за Грузию». Политическое движение экс-премьера, а также «Федералистов» власти добавили спустя семь месяцев после подачи иска в КС. В числе других партий, запрета которых требуют через Конституционный суд, — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» и «Сильная Грузия — Лело».



По утверждению «Грузинской мечты», эти партии были вовлечены в политические процессы — «в антиконституционные действия, включая саботаж против грузинского государства» — и «на протяжении многих лет выступали с качественно идентичной позицией».





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