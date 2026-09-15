|
|
|
Гахария: режим Иванишвили не стерпел в парламенте даже одной оппозиционной партии
15.09.2026 13:47
Бывший премьер-министр Грузии, оппозиционный политик Георгий Гахария из Германии на английском языке отреагировал на инициативу «Грузинской мечты» о запрете его партии. По словам Гахария, «режим Бидзины Иванишвили» «не стерпел» в парламенте даже одной оппозиционной партии.
«Несмотря на жесткие ограничения, мы неизменно участвовали во всех выборах, считая это единственным мирным и демократическим путем к политическим переменам», — написал Гахария в соцсети X.
Политик напомнил, что его партия остается единственной оппозиционной силой, которая в настоящее время работает в парламенте Грузии:
«Несмотря на обладание парламентским большинством, режим Иванишвили не смог стерпеть существования в парламенте даже одной оппозиционной партии, поскольку они не могут ответить на критику весомыми аргументами», — заявляет он.
По его оценке, «это очередной шаг режима Иванишвили к подавлению Грузии и политической оппозиции с целью официального утверждения авторитарного правления».
«Запретят нас или нет, мы не отступим в деле восстановления демократии в Грузии и защиты ее европейского и евроатлантического курса», — подчеркивает он.
14 сентября «Грузинская мечта» объявила, что обратится в Конституционный суд с требованием запретить еще одну оппозиционную партию — «Гахария за Грузию». Политическое движение экс-премьера, а также «Федералистов» власти добавили спустя семь месяцев после подачи иска в КС. В числе других партий, запрета которых требуют через Конституционный суд, — «Единое национальное движение», «Коалиция за перемены — Гварамия, Мелия, Гирчи, Дроа» и «Сильная Грузия — Лело».
По утверждению «Грузинской мечты», эти партии были вовлечены в политические процессы — «в антиконституционные действия, включая саботаж против грузинского государства» — и «на протяжении многих лет выступали с качественно идентичной позицией».
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна