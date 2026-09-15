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В Аджарии приостановили работу двух объектов из-за нарушений пищевой безопасности


15.09.2026   13:45


Национальное агентство продовольствия в ходе государственного контроля выявило нарушения сразу на двух объектах в Аджарии.

В Батуми, в кафе-баре Kent Stop на ул. Парнаваз Мепе, 49, инспекторы зафиксировали критические нарушения гигиенических требований и проблемы с инфраструктурой. Кроме того, заведение работало без регистрации в Реестре экономической деятельности. Объект оштрафовали, а производственный процесс приостановили.

В другом случае инспекторы проверили продовольственный магазин ООО «Аджара». На прилавках обнаружили просроченные продукты, в том числе мясную продукцию. Товары изъяли из обращения, бизнес оштрафовали, а деятельность объекта приостановили. Также было установлено, что предприниматель работал без регистрации в соответствующем реестре.

Таким образом, в обоих случаях нарушения касались не только требований к ведению бизнеса, но и безопасности пищевой продукции.

Национальное агентство продовольствия продолжает проверки объектов торговли и общепита. Сообщить о нарушениях в сфере пищевой безопасности можно по горячей линии Министерства охраны окружающей среды и сельского хозяйства — 15 01.


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