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Тея Ахвледиани встретилась с координатором операций по Европе и Центральной Азии Международного комитета Красного Креста


15.09.2026   14:45


Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани провела встречу с координатором операций Международного комитета Красного Креста (МККК) в Европе и Центральной Азии Деной Фишер.

На встрече особое внимание было уделено гуманитарному процессу поиска лиц, пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской войны августа 2008 года, его дальнейшему продолжению и обеспечению его эффективности.

Государственный министр подчеркнула важность роли и активного участия Международного комитета Красного Креста как нейтрального посредника и гуманитарного участника в программе поиска пропавших без вести в Грузии и поддержки их семей. Теа Ахвледиани также пожелала успехов Дене Фишер в ее деятельности в качестве нового председателя гуманитарного координационного механизма, действующего под эгидой Международного комитета Красного Креста.

Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество.

Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, также принял участие глава делегации Международного комитета Красного Креста в Грузии Джо Бартон.

*Информацию распространяет аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.


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