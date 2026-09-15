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Тея Ахвледиани встретилась с координатором операций по Европе и Центральной Азии Международного комитета Красного Креста
15.09.2026 14:45
Государственный министр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани провела встречу с координатором операций Международного комитета Красного Креста (МККК) в Европе и Центральной Азии Деной Фишер.
На встрече особое внимание было уделено гуманитарному процессу поиска лиц, пропавших без вести в результате вооруженных действий 1990-х годов и российско-грузинской войны августа 2008 года, его дальнейшему продолжению и обеспечению его эффективности.
Государственный министр подчеркнула важность роли и активного участия Международного комитета Красного Креста как нейтрального посредника и гуманитарного участника в программе поиска пропавших без вести в Грузии и поддержки их семей. Теа Ахвледиани также пожелала успехов Дене Фишер в ее деятельности в качестве нового председателя гуманитарного координационного механизма, действующего под эгидой Международного комитета Красного Креста.
Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество.
Во встрече, состоявшейся в администрации правительства, также принял участие глава делегации Международного комитета Красного Креста в Грузии Джо Бартон.
*Информацию распространяет аппарат государственного министра Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия.
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