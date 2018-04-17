Таллинн и Тбилиси подпишут договор о сотрудничестве

17.04.2018 19:54 Столицы Эстонии и Грузии - Таллинн и Тбилиси - подпишут договор о сотрудничестве. Его планируется заключить 25 апреля во время визита мэра Таллинна Таави Ааса в Тбилиси.



В среду, 18 апреля, горуправа Таллинна на своем очередном заседании планирует одобрить проект договора о сотрудничестве столиц Эстонии и Грузии.



Тбилиси и Таллинн заключат договор с учетом дружеских отношений между Грузией и Эстонской Республикой. Он призван развивать сотрудничество между столицами в экономической, социальной и культурной сферах.



Соглашение также предусматривает, что стороны будут обмениваться информацией, делиться опытом и развивать сотрудничество в самых разных областях. В том числе в вопросах общественного транспорта, культуры и электронного управления.



С октября 2017 года мэром Тбилиси является бывший защитник сборной Грузии по футболу, двукратный победитель Лиги чемпионов УЕФА в составе итальянского "Милана" Каха Каладзе.



Каладзе и Аас подпишут договор о сотрудничестве Таллинна и Тбилиси 25 апреля в столице Грузии.















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