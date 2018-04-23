Реваншистская внешняя политика России представляет наиглавнейший вызов безопасности - Кобахидзе

23.04.2018 12:33 Положение с правами человека на оккупированных территориях Грузии является достаточно тяжелым, а ползучая и резкая аннексия территорий суверенной страны ежедневно четко демонстрирует агрессивные действия России, — об этом председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в Батуми, выступая на 97-ом семинаре «Роуз-Рос» Парламентской Ассамблеи НАТО.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, что тема нынешнего семинара особенно интересна, потому что черноморский регион и его безопасность никогда не были настолько важными.



«Тема этого семинара действительно привлекательна. Черноморский регион и его безопасность никогда не были настолько важными. В первую очередь хочу заявить, что в декабре 2016 года парламент принял резолюцию, в которой было четко подчеркнуто, что евроатлантическая интеграция представляет собой наиглавнейший приоритет внешней политики Грузии. Кроме этого, данное заявление было закреплено на конституционном уровне в рамках проведенной в прошлом году конституционной реформы. В настоящее время европейская интеграция прочно гарантирована как приоритет внешней политики, который отражает глубинное устремление грузинского народа. Я хотел бы сообщить вам, что подавляющее большинство избирателей поддерживают те политические партии, которые на парламентских выборах 2016 года представили проевропейскую платформу, когда все опросы показали, что данный курс обладает решающей и растущей поддержкой грузинского общества», — заявил Кобахидзе.



По словам председателя грузинского парламента, с учетом изменчивости геополитического порядка и связанных с этим угроз, сотрудничество Черного моря есть и должно быть составной частью евроатлантической интеграции.



«В связи с вопросами безопасности мы верим, что реваншистская политика России представляет наиглавнейшую угрозу для региональной безопасности. Действия России в регионе, особенно в последнее десятилетие, привели к сильнейшим толчкам, которые не только серьезно пошатнули доверие к международной системе, но и поставили под угрозу базовые основы архитектуры европейской безопасности. Даже сейчас, когда мы собрались в этом зале и разговариваем, Москва интенсивно увеличивает собственные военные ресурсы на оккупированных территориях вдоль всего региона. Положение с правами человека на оккупированных территориях Грузии является достаточно тяжелым, а ползучая и резкая аннексия территорий суверенной страны ежедневно четко демонстрирует агрессивные действия России.



Международное сообщество не должно закрывать глаза на эти агрессивные действия России. Твердая позиция международного сообщества имеет важное значение, и она должна быть четким посланием России, что данная политика, направленная против суверенитета и территориальной целостности Грузии и других государств региона, которая ведет к изменениям европейских границ, является совершенно неприемлемой», — заявил Кобахидзе.















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