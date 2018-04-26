|
Произошедшее с Арчилом Татунашвили для нас неприемлемо - Саджад Карим
26.04.2018 09:30
Мы осуждаем и заявляем — то, что произошло в связи с Арчилом Татунашвили для нас неприемлемо, — об этом Первому каналу заявил европарламентарий Саджад Карим.
По его словам, неприемлемо, что семья в течение месяца ждала передачи тела.
«Неприемлемо, что тело было передано грузинской стороне без органов. Невозможно установить, что произошло в точности, и как произошло. Это еще одна демонстрация действий России. Международное сообщество должно единогласно сказать России, что мы никогда не будем мириться с такими действиями.
Когда России не дают подобающего ответа, она не останавливается и идет вперед и делает дальнейшие шаги. Мы видели много раз и встали перед такой реальность. Мы не должны позволить это России», — заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу Саджад Карим.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна