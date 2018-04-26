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Произошедшее с Арчилом Татунашвили для нас неприемлемо - Саджад Карим


26.04.2018   09:30
Мы осуждаем и заявляем — то, что произошло в связи с Арчилом Татунашвили для нас неприемлемо, — об этом Первому каналу заявил европарламентарий Саджад Карим.

По его словам, неприемлемо, что семья в течение месяца ждала передачи тела.

«Неприемлемо, что тело было передано грузинской стороне без органов. Невозможно установить, что произошло в точности, и как произошло. Это еще одна демонстрация действий России. Международное сообщество должно единогласно сказать России, что мы никогда не будем мириться с такими действиями.

Когда России не дают подобающего ответа, она не останавливается и идет вперед и делает дальнейшие шаги. Мы видели много раз и встали перед такой реальность. Мы не должны позволить это России», — заявил в эксклюзивном интервью Первому каналу Саджад Карим.






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