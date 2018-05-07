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«Грузинская мечта» проводит консультации по кандидатуре президента


07.05.2018   14:38
«Партия «Грузинская мечта» назовет своего кандидата в президенты страны за полтора, два месяца до выборов», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

По словам Каладзе, в команде ведутся консультации по кандидатуре президента.

«Президентские выборы состоятся в октябре. Выдвигать кандидата пока преждевременно. В команде ведётся обсуждение о выборе кандидата. За полтора, два месяца до выборов мы назовем своего кандидата», — заявил Каха Каладзе.

У действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили истекает срок в октябре этого года.






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