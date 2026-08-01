Полиция задержала одного из участников дерзкого покушения в Батуми

01.08.2026 19:24





По информации Министерства внутренних дел Грузии, полиция раскрыла факт покушения на умышленное убийство, совершенного в Батуми: один человек задержан, в отношении второго начато уголовное преследование.



Как отмечается в сообщении, сотрудники Департамента полиции Аджарии МВД Грузии задержали несовершеннолетнего по обвинению в покушении на умышленное убийство, совершенном группой лиц при отягчающих обстоятельствах, а также в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия. В отношении второго лица уголовное преследование начато заочно.



«Следствием установлено, что 22 июля текущего года задержанный несовершеннолетний на мотоцикле доставил второго человека к территории, прилегающей к улице Пиросмани в Батуми, где тот произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия, причинив ранения молодому мужчине, после чего оба скрылись с места происшествия.



Пострадавший был доставлен в клинику для оказания соответствующей медицинской помощи.



В результате проведенных по делу оперативных мероприятий и следственных действий правоохранители задержали одного из обвиняемых в Рустави, а в отношении второго начали уголовное преследование заочно и объявили его в розыск.



С места происшествия были изъяты 9 гильз. В качестве вещественных доказательств также изъяты мотоцикл, шлем, две пары перчаток, одежда и различные аксессуары, которые обвиняемые использовали при совершении преступления.



Расследование ведется по статьям 19–109-й и 236-й Уголовного кодекса, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет или пожизненного заключения», — говорится в сообщении.





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