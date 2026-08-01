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В Тбилиси задержали афериста, обкрадывавшего пенсионеров по «двухэтажной» схеме


01.08.2026   17:29


Тбилисская полиция задержала телефонного мошенника, который выманивал деньги у пожилых жителей столицы. Об этом сообщили в МВД Грузии.

Мужчина действовал по продуманному сценарию, представляясь то сотрудником коммунальных служб, то представителем Национального банка Грузии. Общая сумма ущерба составила 48 983 лари (около $19 тыс.).

Сначала аферист связывался с пенсионерами под видом представителя различных компаний и предлагал «льготы на коммунальные услуги». В ходе разговора он выведывал персональные данные жертв.

Спустя время он перезванивал тем же людям, но уже под видом сотрудника Нацбанка. Мошенник объявлял, что их банковские счета якобы под угрозой блокировки, а накопления вот-вот будут конфискованы. Чтобы «спасти» сбережения, аферист предлагал быстро обналичить счета и передать деньги ему, для проверки легальности происхождения. К перепуганным пенсионерам приезжал курьер (посредник), которому они добровольно отдавали всю имеющуюся наличность.

Мужчину задержали на основании судебного постановления. Сейчас полиция ищет возможных соучастников.

Уголовное дело расследуют по пункту «б» ч. 3 и пункту «а» ч. 4 статьи 180 УК Грузии («мошенничество, совершенное в крупном размере»). Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.


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