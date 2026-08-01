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Начинаются дноуглубительные работы в глубоководном порту Анаклии
01.08.2026 18:13
Начинаются дноуглубительные работы в глубоководном порту Анаклии, первое дноуглубительное судно (Tristao Da Cunha) вошло в акваторию будущего порта, – сообщило Министерство экономики и устойчивого развития Грузии.
Акватория порта Анаклия будет углублена до 17,5 метров. Работы ведутся по заранее установленному плану.
В акватории будущего порта активно ведутся строительные работы, которые совместно с грузинскими партнерами выполняет всемирно известная бельгийская компания, входящая в так называемую «Большую четверку», Jan De Nul N.V..
«Правительство Грузии строит глубоководный порт Анаклия, используя проверенную во всем мире модель Лендлорд. Эта модель позволит государству развивать порт Анаклия в партнерстве не с одним, а сразу с несколькими государствами и компаниями, что создаст наилучшие условия для привлечения грузов в порт и, соответственно, для его наиболее эффективного функционирования. Следует отметить, что наряду с созданием портовой инфраструктуры правительство обеспечит обустройство транспортной инфраструктуры для Анаклия – автомобильной и железной дорог», – говорится в заявлении Минэкономики.
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