Бутикашвили: Мы работаем над тем, чтобы объединить в одной корзине максимальное количество партий

01.08.2026 17:28





По словам одного из членов «Оппозиционного альянса» Георгия Бутикашвили, любая партия должна объединиться вокруг инициативы проведения свободных и справедливых выборов.



По его словам, альянс поддерживает эту инициативу и работает над тем, чтобы объединить вокруг нее все партии, которые требуют проведения свободных и справедливых выборов.



Как заявил Георгий Бутикашвили, выборы, которые проводит «Грузинская мечта», на самом деле являются спецоперацией. По его словам, он уверен, что ни партия «За Грузию» Георгия Гахария, ни «Лело» не хотят участвовать в этой «российской спецоперации».



«Главная задача любой политической партии в этой стране — участвовать в выборах. Партии создаются именно для этого, и другой задачи, кроме участия в выборах и получения электоральной поддержки, у них нет. Однако выборы, назначенные или объявленные "Грузинской мечтой", при тех правилах, которые она установила, нельзя назвать выборами. Это так называемая спецоперация, которая лишь усиливает "Грузинскую мечту" и создает видимость демократии. Выборы проводятся и в России, но в действительности это не выборы. Именно по такой модели "Грузинская мечта" выстроила избирательный процесс в Грузии, особенно на фоне последних изменений. Поэтому важна любая партия, которая заявляет, что борется за свободные и справедливые выборы. Именно поэтому эта инициатива, предложенная альянсом в виде шести пунктов, а также поддержанная партией "Сначала Грузия", имеет большое значение, поскольку и недавно созданные партии должны разделять те принципы, которых придерживаются партии, входящие в альянс. Я уверен, что ни "Лело", ни партия Гахария не хотят участвовать в российской спецоперации. Также уверен, что и "Лело", и партия Гахария хотят, чтобы в этой стране были проведены свободные и справедливые выборы. Поэтому любая партия должна объединиться вокруг этой инициативы. Мы поддерживаем это и, разумеется, работаем в этом направлении, чтобы максимально объединить в одной корзине все партии, требующие проведения свободных и справедливых выборов», — заявил Георгий Бутикашвили.





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