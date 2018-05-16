Евросоюз: Строительством Керченского моста Россия еще раз нарушила территориальную целостность Украины

16.05.2018 10:14 Строительством Керченского моста Россия еще раз нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом говорится в заявлении ЕС, которое распространяет пресс-служба Европейской службы внешних связей.



«Российская Федерация построила связующий с Крымским полуостровом Керченский мост без разрешения Украины. Это является еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России», — говорится в заявлении.



В Евросоюзе считают, что цель строительства моста – насильственная интеграция аннексированного полуострова с Россией и изоляция от Украины.



Кроме того, в заявлении Европейской службы внешних связей говорится, что Керченский мост ограничивает передвижение судов через Керченский пролив в украинские порты, находящиеся в Азовском море.



В церемонии открытия Керченского моста участие сегодня принял президент России Владимир Путин.















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