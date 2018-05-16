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Евросоюз: Строительством Керченского моста Россия еще раз нарушила территориальную целостность Украины
16.05.2018 10:14
Строительством Керченского моста Россия еще раз нарушила территориальную целостность и суверенитет Украины. Об этом говорится в заявлении ЕС, которое распространяет пресс-служба Европейской службы внешних связей.
«Российская Федерация построила связующий с Крымским полуостровом Керченский мост без разрешения Украины. Это является еще одним нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны России», — говорится в заявлении.
В Евросоюзе считают, что цель строительства моста – насильственная интеграция аннексированного полуострова с Россией и изоляция от Украины.
Кроме того, в заявлении Европейской службы внешних связей говорится, что Керченский мост ограничивает передвижение судов через Керченский пролив в украинские порты, находящиеся в Азовском море.
В церемонии открытия Керченского моста участие сегодня принял президент России Владимир Путин.
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