Президент Грузии наградил Ираклия Менагаришвили и Тедо Джапаридзе президентским Орденом

29.05.2018 20:29 В связи с юбилейной датой восстановления независимости Грузии президент наградил грузинских дипломатов Ираклия Менагаришвили и Тедо Джапаридзе президентским Орденом Блистательности.



По решению Георгия Маргвелашвили, за укрепление государственности Грузии, защиту национальных интересов Грузии на международной арене, и особый вклад в развитии грузинской дипломатии президентским Орденом Сияния награждены директор Центра стратегических исследований, чрезвычайный и полномочный посол Грузии Ираклий Манагаришвили, и советник премьер-министра, чрезвычайный и полномочный посол Грузии Тедо Джапаридзе.



По словам президента Грузии, мы продолжаем торжества в связи с 100-летием с учреждения Первой Республики Грузии, и отмечать нашу гордость, достижения, и победу, которую достигла наша страна.



На церемонии награждения присутствовали: министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе, начальник администрации президента Грузии Георгий Абашишвили, секретарь Совета национальной безопасности Давид Раквиашвили, международный секретарь Тенгиз Пхаладзе, и члены семьей грузинских дипломатов.

















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