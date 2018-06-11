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Заза Саралидзе временно прекращает акции и дает властям неделю на выполнение обещаний


11.06.2018   23:52
Заза Саралидзе заявил, что временно прекращает акции. Об этом Саралидзе заявил журналистам после того, как покинул здание парламента, где встречался с членами временной парламентской следственной комиссии из «Европейской Грузии».

По словам Саралидзе, акции солидарности продолжаться, однако масштабная акция, возможно, будет назначена по мере надобности.

Он дает разумные сроки властям для выполнения своих требований.

«Требования остаются абсолютно теми же. Плюс, хочу дать властям разумные сроки исходя из того, что потребовал отставки министров внутренних дел и юстиции. Разумный срок даю в течение недели, чтобы они подумали. Акции солидарности продолжаться, несомненно. Если мы сочтем необходимым, не исключено, что завтра назначим масштабную акцию», — заявил Саралидзе.

На вопрос, останутся ли на проспекте Руставели участники акции и отстранится ли Саралидзе от их протеста, Заза Саралидзе заявил, что исходя из загруженного графика не сможет присутствовать на акциях, но полностью с ними солидарен.






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