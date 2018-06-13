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Квирикашвили: Председателю партии должна быть предоставлена возможность сформировать команду в соответствии со своими взглядами


13.06.2018   20:35
Сегодня тот момент, когда председателю партии должна быть предоставлена возможность сформировать команду в соответствии с его взглядами», — заявил Георгий Квирикашвили на специальном брифинге в правительственной администрации.

Напомним, что председателем партии является Бидзина Иванишвили. Именно он вчера на закрытом заседании, согласно информации источников, жестко "наехал", вплоть до оскорблений, на премьер-министра и других членов правительства, обвинив их в развале государства.

По словам Георгия Квирикашвили, между ним и правящей командой появились расхождения во взглядах по определенным направлениям.

«Как вы знаете, вчера состоялась встреча правящей политической силы, после чего были сделаны публичные заявления. Между мной и правящей командной выявились расхождения во взглядах по определенным направлениям. Конкретнее, речь шла об экономической политике, проводимой правительством под моим руководством. В последние месяцы возник ряд фундаментальных вопросов, по которым у нас с председателем партии были отличающиеся позиции. Это нормальный процесс. Начиная с 2012 года никогда не избегал полемики. Сегодня тот момент, когда председателю партии должна быть дана возможность сформировать команду исходя из тех взглядов, которые есть у него», — заявил Квирикашвили.






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