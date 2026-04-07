В Тбилиси пять семей лишат собственности из-за строительства Культурного центра имени Гейдара Алиева

07.04.2026 21:28





В грузинской столице, в районе Абанотубани, планируется строительство «Культурного центра имени Гейдара Алиева», что приведёт к изъятию собственности у пяти семей, несмотря на их сопротивление. Решение приняла министр экономики правительства «Грузинской мечты» Мариам Квривишвили, передаёт грузинская служба Радио Свобода.



Согласно закону «О порядке изъятия собственности в случае необходимости общественных интересов», экспроприация означает изъятие собственности в соответствии со статьёй 19 Конституции Грузии и этим законом с предварительной, полной и справедливой компенсацией.



«Проект представляет собой объект, необходимый для общественных нужд, и поскольку между компанией и собственниками недвижимости не удалось достичь соглашения о добровольной продаже, возникает необходимость изъятия собственности через экспроприацию», — отмечается в приказе, о котором изначально сообщило издание BM.ge.



Центр будет носить имя бывшего президента Азербайджана Гейдара Алиева. Он руководил страной до 2003 года, до своей смерти, а затем эту должность занял его сын, Ильхам Алиев.



Ильхам Алиев находился в Грузии 6 апреля, всего через три дня после издания приказа министра экономики. Он побывал в Абанотубани и возложил венок к памятнику своему отцу.



Изначально строительство планировалось на улице Горгасали, дом №25. Для этого 27 октября 2023 года состоялось мероприятие по закладке фундамента. Однако «впоследствии, при проектировании территории здания выяснилось, что земельных участков недостаточно для реализации строительства», и было решено задействовать ещё два жилых участка, один из которых выкупила грузинская сторона.



«Участие грузинской стороны в многомиллионной инвестиции выражается в выкупе недвижимости», — говорится в приказе Мариам Квривишвили от 3 апреля 2026 года.



Во дворе квартиры принадлежат 24 людям. Из них 13 согласились на условия выкупа, предложенные государством, однако пять человек, которым принадлежит в общей сложности 11 помещений (жилые квартиры и чердаки), не согласны.



Министр Квривишвили в приказе отмечает, что «проект является объектом, необходимым для общественных нужд», и поэтому «возникает необходимость изъятия собственности через экспроприацию».





В том же приказе приводится решение Конституционного суда от 18 мая 2007 года по закону «О предпринимательстве», в котором указано, что «собственник должен понимать, что у него есть интересы, но он находится в окружении других интересов, от которых не изолирован, и где необходимо соблюдать разумный баланс интересов».



Собственники имеют месяц для того, чтобы оспорить решение министра Квривишвили в суде.





