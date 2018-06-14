Самадашвили: Имя Мамуки Бахтадзе ассоциируется лишь с безуспешностью

14.06.2018 17:57 Имя Мамуки Бахтадзе ассоциируется только с безуспешностью – так прокомментировала член "Национального движения" Саломэ Самадашвили распространенную информацию, согласно которой возможно, "Грузинская мечта" назовет кандидатом в премьер-министры Мамуку Бахтадзе. По ее же словам, "Грузинская мечта" исчерпала человеческие ресурсы для управления страной.



"Мамука Бахтадзе довел до банкротства "Железную дорогу Грузии". Имя этого человека связано лишь с безуспешностью. Если реальный правитель этой страны Бидзина Иванишвили назначит его по какой-то личной мотивации, это будет, наверное, последняя точка, с чего начнется развал власти Иванишвили"- заявила Саломэ Самадашвили.



По ее же словам, будет адекватно, чтобы премьер-министром стал человек, реально управляющий страной.



"Этой страной в действительности управляет Бидзина Иванишвили. Он неформально управлял нашей страной. Затем решил стать председателем партии, и полу формализовать свою роль. Адекватно, чтобы человек, который принимает все важные решения в стране, был премьер-министром. Грузинский народ должен знать, кто ответственен за все те проблемы, перед которыми оказалась наша страна в результате шестилетнего правления "Грузинской мечты"- отметила Самадашвили.

















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