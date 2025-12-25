Российский Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии с годовщиной интронизации

25.12.2025 22:03





Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 48-й годовщиной интронизации католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, отметив его вклад в сохранение и укрепление братских отношений между народами двух стран, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.



"Сердечно поздравляю вас с годовщиной восшествия на патриарший престол святейшей Грузинской православной церкви… Вы стяжали любовь и уважение не только в Грузии: вас знают и почитают во всем православном мире как ревностного архипастыря и усердного молитвенника. Русская православная церковь высоко ценит ваш значимый вклад в сохранение и укрепление братских и добрососедских отношений между нашими народами", - написал патриарх Кирилл.



Католикос-патриарх всея Грузии Илия II (Ираклий Гудушаури-Шиолашвили, 1933 года рождения) был избран на престол 23 декабря 1977 года. Его интронизация состоялась 25 декабря того же года.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





