Российский Патриарх Кирилл поздравил католикоса Грузии с годовщиной интронизации


25.12.2025   22:03


Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил с 48-й годовщиной интронизации католикоса-патриарха всея Грузии Илию II, отметив его вклад в сохранение и укрепление братских отношений между народами двух стран, следует из сообщения, опубликованного на сайте РПЦ.

"Сердечно поздравляю вас с годовщиной восшествия на патриарший престол святейшей Грузинской православной церкви… Вы стяжали любовь и уважение не только в Грузии: вас знают и почитают во всем православном мире как ревностного архипастыря и усердного молитвенника. Русская православная церковь высоко ценит ваш значимый вклад в сохранение и укрепление братских и добрососедских отношений между нашими народами", - написал патриарх Кирилл.

Католикос-патриарх всея Грузии Илия II (Ираклий Гудушаури-Шиолашвили, 1933 года рождения) был избран на престол 23 декабря 1977 года. Его интронизация состоялась 25 декабря того же года.


