Москва предлагает Грузии сотрудничество в Евразийском союзе

25.12.2025 22:06





В условиях политических разногласий Россия и Грузия могут развивать сотрудничество в рамках экономических объединений, например ЕАЭС, сказал NEWS.ru первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, для этого нужна готовность самой Грузии к такому формату отношений.



Здесь многое зависит от позиции самого Тбилиси и готовности страны к интеграции, например в рамках Евразийского экономического союза. Если такая готовность будет проявлена, Россия как ближайший сосед сможет предложить выгодные условия. Уверен, что сближение со странами СНГ принесет Грузии много позитивных изменений, — сказал Чепа.



Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что отношение грузинских властей к России очень четкое, со своими красными линиями. По его словам, между двумя странами нет дипломатических отношений, но вместе с этим есть торгово-экономические отношения, и Грузия осуществляет прагматичную политику в контактах с Россией.



Тем временем в МИД РФ информировали, что Россия считает, что сейчас нет условий для полноценного политического диалога с Грузией. При этом Москва готова к постепенной нормализации отношений, ожидая ответных шагов.



Основным препятствием остается позиция Москвы, не желающей деоккупировать грузинские территории и вернуться к нормальным отношения с Грузией.







